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(Özel) İstanbul Havalimanı yolunda akıl almaz kaza

İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan tur acentesi aracı, bariyerlere ok gibi saplandı.

25.08.2019 10:53 (Özel) İstanbul Havalimanı yolunda akıl almaz kaza
İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan tur acentesi aracı, bariyerlere ok gibi saplandı. Araçta bulunan 2 turist yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu 3. Havalimanı yan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit Kavalcı yönetimindeki 34 BUG 015 plakalı yolcu taşıyan bir tur acentesi aracı havalimanı istikametinde seyir halindeyken, bilinmeyen bir sebepten dolayı yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Vuchetich Laurenz ve Batarelo Vlademir Ante araç içerisinde savrularak yaralandı. Aşırı hızlı olduğu tahmin edilen aracın yol ayrımındaki bariyerlere ok gibi saplandığı görülürken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri bariyerlere saplanan aracı kurtardı

Olay yerine gelen sağlık ekip yaralı sürücü ve turistlere ilk müdahalesini yaptıktan sonra kontrol amaçlı çevredeki en yakın hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenliği sağladı. Hızla bariyerlere dalan aracı olay yerinden kaldırmak için çekici çağrıldı. İtfaiye ekipleri motor kısmına kadar bariyerlere saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Bariyerlerin kesilerek müdahale edildiği olayda yaklaşık 1 saatlik süren çalışma ardından araç bariyerlerden kurtarılarak çekici yardımıyla kaldırıldı. Karayollarına bağlı ekipler kazanın meydana geldiği yerde kumlama çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Jandarma, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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