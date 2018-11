İstanbul İtfaiyesi Eğitimlerini Hem Uzaktan Hem Sahada Alıyor

20 Kasım 2018 Salı 09:08



20 Kasım 2018 Salı 09:08

Her gün megakentte yüzlerce olaya müdahale ederek birçok hayat kurtaran İstanbul İtfaiyesi ekipleri "İtfaiye E-akademi" sistemi üzerinden istediği zamanda istediği mekanda eğitimlerini kolaylıkla alıyor. Teorik eğitimlerini, klasik sınıf eğitiminin yanı sıra e-öğrenme üzerinde de alan ekipler sahadaki uygulamaların ardından ise yangın, hayvan kurtarma gibi olaylara daha etkin müdahaleyle çalışmalarına devam ediyor.İstanbul İtfaiyesi bünyesindeki yaklaşık 4 bin personel ile megakentin tüm noktalarında yangın, deprem, sel, mahsur kalma, hayvan kurtarma gibi birçok olaydaki başarılı müdahalesiyle hayat kurtarıyor. İtfaiye çalışanlarının eğitimi ise "İtfaiye E-akademi" sistemi üzerinden kolaylıkla sağlanıyor. İtfaiye çalışanlarının kullanıcı adı ve şifreleriyle istedikleri mekandan istedikleri zamanda eğitim almasını sağlayan sistemde afet ve yangınlarla mücadele konusu gibi birçok alanda teknik eğitim veriliyor. 2015 yılında başlayan projeyle teknoloji tabanlı e-öğrenme sistemini kullanarak kaynaklardan tasarruf sağlanması hedefleniyor. "İtfaiye E-akademi" sistemiyle elektronik ortamda eğitimlerini alan itfaiye personeli, eğitimler sonrası gerçekleştirilen ölçme değerlendirme testleri ile de değerlendiriliyor. Mobil ortamda da eğitimlerini alabilen ekipler ise sonrasında uygulamalı eğitimleriyle eksiklerini gidererek başarılı çalışmalarla hayat kurtarmaya devam ediyor.Sistem sayesinde kimi itfaiye erleri evinde eğitimlerini alırken kimi de uygun zamanlarında siteme giriyor. Kimi zaman bir çatıda yangına müdahale eden kimi zaman bir bebeği yangın anından merdivenle evinin camından alan ekipler, aldıkları başarılı eğitimlerde sahada görevlerini daha etkin bir şekilde sürdürüyor. İstanbul İtfaiyesi, uyguladığı sistem ve eğitimlere talep geldikçe yurt içi ve yurt dışı birçok noktada personeli de eğitiyor."Kullanıcılara her ortamda ve alanda istedikleri zaman eğitim almalarını sağlıyor"Sistemin çalışanlar için çok önemli bir hizmet olduğunu ifade eden İstanbul İtfaiyesi'nde eğitmen olarak görev yapan Fatih Ordu , "İstanbul İtfaiyesi'nde yaklaşık 4 bin personel var. 2015'den beri aktif olarak kullandığımız E-Akademi Platformuyla eğitim merkezimize personelimizi almadan uzaktan istedikleri anda ve noktada cep telefonlarından ve bilgisayarlardan eğitimlerini gerçekleştirme imkanı sağlıyoruz. İBB 'nin mail adreslerini ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabiliyorlar. Kendilerine atanan ve belirlenen eğitimleri gerçekleştirebiliyorlar. Bu eğitimleri tamamlayan personel uygulamalı eğitimler için 3 noktada bulunan eğitim merkezlerimizde uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. Eğitim vermenin yanında aynı zamanda eğitimi ölçme ve değerlendirme imkanı da sağlıyor. Personelimizi bir noktadan bir noktaya taşımak, ulaşım gibi birçok problemi ortadan kaldırmış oluyor. Kullanıcılara her ortamda ve alanda istedikleri zaman eğitim almalarını sağlıyor. Avrupa 'daki Amerika 'daki istatistiklerle karşılaştırdığımızda İstanbul'da yaklaşık 15 milyon nüfus olmasına rağmen 5.30 dakika gibi bir sürede olay yerine varıyorlar. En büyük problemimiz yanlış parklar, trafik sorunları bunun dışında İstanbul İtfaiyesi sahip olduğu araç gereç, eğitim ve tecrübesiyle bütün zorlukların üstesinden gelebiliyorlar" dedi."Eğitimlerin çok büyük faydasını gördük"İtfaiye çalışanlarının istediği noktada ya da zamanda eğitimlerini almasının önemli olduğunu ifade eden İstanbul İtfaiyesi'nde ekip amiri olarak görev yapan Yusuf Doğan Gürer, "Eğitimlerin çok büyük faydasını gördük, her sene İstanbul İtfaiyesi'nde çalışan bütün yangıncı tazeleme eğitimleri adına E-Akademi üzerinden teorik olarak bu eğitimleri alıyor. Birçok eğitimin teorik kısmını daha hiç itfaiye okuluna gitmeden E-Akademi üzerinden evlerinde, iş yerlerinde, lokallerinde dinlenirken yapabiliyorlar" diye konuştu."Güzel bir uygulama bizim için kolaylık oluyor"Eğitimlerin web üzerinden olmasının büyük kolaylık olduğunu dile getiren İtfaiye eri Ramazan Can , "Güzel bir uygulama bizim için kolaylık oluyor. Zaman ve mekan sınırlaması olmuyor. Hem hızlı erişebilme adına hem de kendimizi geliştirme adına izinli olduğumuza zaman bile eğitimlerimizi yerine getirip geri kalmıyoruz" dedi. - İSTANBUL