(Özel) İstanbul polisinden toplu taşımadaki yolculara "sosyal mesafe" uyarısı

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında denetim yapan polis ekipleri, sürücüleri uyararak yolculara "sosyal mesafeye" dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Kasımpaşa'da sokaktaki kişilerin kimliklerini kontrol eden polis, vatandaşları "sağlığınız için evde kalın" diyerek uyardı.



Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul genelinde denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Şişhane'de toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında seyir halinde olan araçları durduran polis ekipleri, sürücülere dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Yolcuları da sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyaran polis, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını söyledi.



Polis meydanlarda "evde kalın" anonsu yaptı



Öte yandan polis ekipleri, Bülent Demir ve Bahariye Caddesi üzerinde vatandaşları durdurarak kimliklerini kontrol etti. Vatandaşla sohbet eden polis, mümkün oldukça "dışarıya çıkmayın" uyarısında bulundu. Kızılay Meydanı'nda anons da yapan polis, "evde kalın" çağrısında bulundu. Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA