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(Özel) İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı

Gün batarken kızıla bürünen İstanbul semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

13.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:05(Özel) İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı
Gün batarken kızıla bürünen semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

civarında havadan çekilen gün batımı kendine hayran bıraktı. Kırmızı, mavi ve sarı tonlarının birbiriyle ahenkle dansı, izleyenleri büyüledi. Güneşin batmasıyla kızıllaşan gökyüzü eşsiz manzaralar oluşmasına neden oldu. Gün batımına trafikten dolayı binlerce aracın oluşturduğu ışıklar eşlik etti. Marmara denizi büyük bir kısmı ise, gökyüzünün kızılına bürünmesi havadan çekilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Haliç, Güncel

Kaynak: İHA

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