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(Özel) İstanbul trafiğini "makas" atarak birbirine kattılar

5 karayolunun çeşitli noktalarında otomobille trafikte seyreden 4 sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

24.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:44(Özel) İstanbul trafiğini
E-5 karayolunun çeşitli noktalarında otomobille trafikte seyreden 4 sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandalar, yürekleri ağızlara getiren o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

'da otomobille çıktıkları trafikte otoyol, sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara yenileri eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Edirnekapı mevkisi başta olmak üzere çeşitli noktalarda 4 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Şov uğruna trafikte adeta terör estiren magandalar, yürekleri ağızlara getiren o görüntüleri kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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