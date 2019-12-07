Haberler » Güncel » (Özel) İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı - Haber

(Özel) İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı

Esenyurt'ta bir eşek ve sıpasının ilçenin ortasında yeşil alanda otlarken gören vatandaşlar şaşırırken, bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

07.12.2019 09:07 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:20(Özel) İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı
'ta bir eşek ve sıpasının ilçenin ortasında yeşil alanda otlarken gören vatandaşlar şaşırırken, bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Zaman zaman yola atlayan eşek karşıya geçince tek kalan sıpayı da bir vatandaş kucaklayarak karşıdan karşıya geçirdi.

Bir milyona yaklaşan nüfusu ve yoğun göç almasıyla dikkat çeken Esenyurt'ta ilçenin ortasında bir eşek ve yanındaki sıpasını çimenleri yerken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Zaman zaman yola da çıkan eşek ve sıpası trafikte de tehlike oluşturdu. Eşeklerin sevimli hallerini gören vatandaşların bazıları birlikte fotoğraf çektirirken, bazıları ise onları cep telefonlarına kaydetti.

Sıpayı kucaklayıp karşıdan karşıya geçti

Eşek yoğun trafikte karşıya geçince yavrusu geçemedi. Bu sırada orada bulunan bir vatandaşın ise sıpayı kucaklayarak yolun karşısına geçirmesi ilginç anlar oluşturdu.

Sıpayı karşıdan karşıya geçiren bir vatandaş ise "Hatıra fotoğrafı çektirdim eski günlerimiz aklıma geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:24 Türkiye'nin iade ettiği DEAŞ'lı Kanada'da terörden tutuklandı - Haber
10:23 Edirne'de FETÖ'cüleri Yunanistan'a kaçıran 3 organizatör tutuklandı - Haber
10:23 Ordu asırlık değirmen, teknolojiye direniyor - Haber
10:23 Güngören'de çalışanına ceza veren başkan yardımcısı görevden alındı - Haber
10:23 Manisa jeoloji mühendisliği öğrencilerinden alaşehir'de deprem araştırması - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
23:24 Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim - Haber
23:05 Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler - Haber
22:49 Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi - Haber
7.12.2019 10:25:45