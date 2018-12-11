İstanbul'un Göbeğinde "İnsanlık Ölmüş" Dedirten Olay

11 Aralık 2018 Salı 09:41



11 Aralık 2018 Salı 09:41

Nişantaşı'da işlek bir caddede doktordan çıktığı öğrenilen yaşlı adam, kaldırımda yürüdüğü esnada kalp krizi geçirdi. Kriz geçirdiğini gören vatandaşlar adamı karga tulumba otomobile taşıdı ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caddede onlarca doktor muayenehanesi olmasına rağmen hiçbir doktorunun gelip de müdahale etmemesi "insanlık ölmüş" dedirtti.Olay, dün saat 12.30 sıralarında Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre doktorda muayene olan yaşlı bir adam, çıktıktan bir süre sonra kaldırımda yürüdüğü esnada kalp krizi geçirdi. Yere düşen adamı gören vatandaşlar, müdahalede bulunup karga tulumba otomobile taşıdı. Bir yandan da doktor arayan vatandaşlar aynı anda sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine seyir ettiği esnada vatandaşlar, adama müdahalede bulundu. Ancak iddiaya göre cadde üzerinde onlarca doktor muayenehanesi ve doktor olmasına rağmen hiçbiri aşağıya inip de adama müdahalede bulunmadı. O esnada adamın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın yakınları da ağlayarak bindiği ambulansa hastaneye gitti."İnsanlık zaten tamamen ölmüş"Olayı gören seyyar satıcı Yasin Yılmaz, "Biz buraya geldiğimizde amca yere düştü ve baygın halde yatıyordu. Bizde bir anda ona müdahale edelim derken kendi çabalarımızla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kalp masajı yaptık, dili kilitlenmesin diye yukarıya çıkarttık ve elini, yüzünü yıkadık. Biraz kendine gelmeye çalışırken, kalp masajı dahil yaptık. Ancak bu cadde üzerindeki doktorların hiçbirisi gelmedi. Buradaki doktorlar camdan izliyorlar. Bu insanlık zaten tamamen ölmüş. Ben bir doktor olacağım ve buradaki hastaya müdahale etmeyeceğim. Hiç kimse aşağıya inmedi, neden böyle oluyor. Kendi hastasını bile bırakıp burada görevini yapman lazım. Adam gözümüzün önünde mosmor oldu. Vatandaşların hepsi müdahale etmeye çalıştı ama ambulans sonra geldi götürdü" dedi.Gazeteciye de saldırdılarÖte yandan yaşlı adama yapılan müdahaleyi görüntüleyen bir gazeteci de, cadde üzerindeki kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Gazetecinin telefonuna vurarak bağıran şahısla arbede yaşandı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle saldırgan şahıs uzaklaştırıldı. - İSTANBUL