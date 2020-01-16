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(Özel) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşüp yaralanan kadını ziyaret...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Acıbadem'de çekicinin kaldırdığı araçtan yere düşerek yaralanan Leyla Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

16.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:44(Özel) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşüp yaralanan kadını ziyaret...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'de çekicinin kaldırdığı araçtan yere düşerek yaralanan Leyla Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Burada basına açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Bu olaydan çıkarılacak tek ders şu, biz bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Acıbadem'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Leyla Çetinkol park halindeki otomobilin içerisinde oturduğu sırada bir çekici, aracı kaldırmaya başlamıştı. Çetinkol kapısı açılan araçtan yere düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hastanede tedavi gören Leyla Çetinkol'u ziyaret etti.

Hastanede ziyaretin ardından basına açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Fevkalade üzüldük. Vücudunda 2 tane kırık var, onunla ilgili ameliyat olacak. Konuyla ilgili soruşturma başlattık. Müfettişlerimiz ilgileniyor. Neticelendirildiği zaman tekrar kamuoyuyla paylaşacağız. Bu olaydan çıkarılacak tek ders şu, biz bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Arkadaşlarım bununla ilgili eğitim süreçlerini tekrar gözden geçiriyorlar. Vatandaşlarımızın böyle bir hadiseyle karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Son derece sabırla ve metanetle yaklaştılar. Bu olaydan çıkarılması gereken derslerle ilgili vali olarak fikirlerimi paylaştım. Bize dua etti. Morali gayet iyi, bu sevindirici nokta. Acil şifalar diliyoruz" dedi.

Vali Yerlikaya'nın ziyareti hakkında konuşan Çiğdem Çingi, "Bu gün çok sıcak bir ortam oldu. Valimizden Allah razı olsun geldi annemin halini hatırını sordu. Onun gelmesiyle çok mutlu olduk yani anneme de moral oldu. Annem çok sevindi. Bir şey söylemek istiyorum. Annem yarın ameliyata girecek Allah'ın izniyle. Annem yarın ameliyat olacak büyük bir ameliyat iki yerinden olacak hem kolundan kalçasından ameliyat öncesi anneme çok güzel moral oldu. Annemin morali yerine geldi. Valimizden Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretiyle bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

Leyla Çetinkol ise, "Vali Bey beni çok mutlu etti. Toplanmışlar hepsi gelmişler. Hepsi de çok mutlu Allah hepsinden razı olsun. Bu kadar büyük bir ilgi gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür etmek bile az. Bana çiçek verdi çikolata verdi, çok yakından ilgilendi. Ameliyatım ile ilgilendi. Ameliyattan sonra tekrar ziyaret edeceğini söyledi. Doktorlara size emanet ediyorum dedi tekrar geleceğim dedi. Çok büyük bir incelik tarif edilemez bir incelik çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, Acıbadem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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