Haberler » 3. Sayfa » (Özel) İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı - Haberler

(Özel) İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

İstiklal Caddesinde bir caminin çatısına çıkan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

06.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:45(Özel) İstiklal Caddesinde cami çatısına çıkan kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı
İstiklal Caddesinde bir caminin çatısına çıkan kedi kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

İstiklal Caddesinde bulunan Hüseyin Ağa Cami'sinin çatısına çıkan bir kedi, bulunduğu yerden aşağı inmek istedi ancak başaramadı. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden indirmek için merdiven aracıyla caminin çatısına çıktı. erleri kedinin hareket halinde olması sebebiyle çatı üzerinde zor anlar yaşadı. İtfaiye erleri ile kedi arasındaki kovalamaca kedinin bir anda yan taraftaki başka bir binanın çatısına atlayıp, oradan da yola inmesiyle son buldu. Kedinin bulunduğu yerden inmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. O dakikalarda caddeden geçen yerli ve yabancı turistler olan biteni meraklı gözlerle takip etti.

"2 gündür çatıda, inemiyor"

Kediyi görerek itfaiyeye verdiğini söyleyen bir vatandaş ise "Yukarıda kedi var, iki gündür oradaydı. Ağaçtan tırmanıp oraya çıkmış, şimdi de inemiyor. Aradık, itfaiye geldi sağ olsun, müdahale ediyorlar, indirecekler" dedi. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:55  Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı hayatı ve biyografisi
09:44  Havaalanı nasıl yazılır? TDK'ya göre havaalanı mı, havalimanı mı? Havaalanı ayrı mı bitişik mi yazılır?
09:18  Yolcu uçaklarında kaza öncesinde, anında ve sonrasında alınması gereken yangın önlemleri nelerdir? Uçakta kırım olması ne demek?
09:14  Kirk Douglas kimdir? Kirk Douglas filmleri ve dizileri
01:00  6 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
6.02.2020 10:01:38