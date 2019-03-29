- ÖZEL) Istranca dağlarından İstanbul'a suyun yolcuğu belgesel tadında görüntülendi

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- ÖZEL) Istranca dağlarından İstanbul'a suyun yolcuğu belgesel tadında görüntülendiIstrancalar Projesi büyüyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen Istranca su projesi, yeni açılacak tünel ile daha da büyüyecekİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen Istranca su projesi, yeni açılacak tünel ile daha da büyüyecek. Istrancalar'dan Terkos Gölüne yeni yapılacak tünel ile İstanbul'un günlük 700 milyon metreküp su ihtiyacının karşılanabileceğini ifade eden İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Fatih Yıldız, projeyi 3 yıl içinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyledi. Istranca Dağlarından İstanbul'a uzanan suyun yolculuğu belgesel tadında görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptığı dönemde ortaya çıkan Istranca projesi, yeni açılacak tünel ile büyüyecek. Istranca Dağlarında bulunan ırmaklara kurulan Düzdere, Kuzuludere, Büyükdere, Sultanbahçedere ve Elmalıdere Barajlarından İstanbul'a gelen suyun yolculuğu ise belgesel tadında çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde Istranca Dağları eteklerinde mavi ve yeşilin muhteşem uyumu doğanın eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Dağlardan çoğu zaman yer altından giden dev su kanalları bazı kısımlarda yer üstüne çıkıyor. Terkos Gölüne Dökülmesi için Yalıköy mevkiğinde dışarı çıkan su adeta görsel şölen oluşturuyor. Suyun Orman içerisinde kıvrılarak gittiği ise havadan çekilen görüntülerde ortaya çıkıyor. Terkos gölüne gelen su seviyesi yükseldiğinde bir çok ağacın su altında kaldığı eşsiz bir doğa manzarasının oluşmasına neden oluyor.3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyorIstranca Dağlarından mevcut yapılan 5 baraj ve tünel ile Terkos gölüne su aktarılıyor. Aktarılan su ile 200 Milyon metreküp İstanbul'un günlük su ihtiyacı karşılanabiliyor. Yeni yapılacak ek tünel ile Istrancalar'dan toplam 700 milyon metreküp su alınabilecek. Projenin 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor."Terkos Barajı istanbul'un su ihtiyacının 4'te birini karşılıyor"Istranclar projesinin nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi veren İSKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Fatih Yıldız, "1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptığı zaman, İstanbul'da su kıtlığı sıkıntısı vardı. O dönemde İstanbul'un üçte birine su veren Terkos Gölü'nde neredeyse hiç su yoktu. Terkos Gölü'nün beslenmesi için çevrede araştırmalar yapıldı. En uygun kaynağın Istrancalar Dağlarında bulunan derelerin olduğu ortaya çıktı. Bu Istrancalar Dağlarına hızlı bir şekilde projelendirme yapılarak 1995 yılında 3 adet baraj yapıldı. Dünyanın en hızlı yapılan barajlarıdır bunlar. Düzdere, Büyükdere ve Kuzuludere barajları bu üç barajın toplam biriktirme kapasitesi 44 milyon metreküptür. Daha sonra bunlara ilave olarak iki tane daha Sultanbahçedere Barajı ve Elmalıdere Barajı yapıldı. 1997 yılından sonra yapılan bu barajlar ile Terkos'a akıtılan su ile Terkos Sisteminde kesinti yaşanmamıştır. Terkos Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 4'te birini karşılıyor" dedi."700 milyon metreküpe kadar çıkmış olacak"Terkos Gölünden İstanbul'a günlük 200 Milyon metreküp su alınabildiğini vurgulayan Yıldız, " Istrancalar'dan ilave bir tünel ile İstanbul'a 500 Milyon Metreküp Su almış olacağız. Istranca Projesindeki tam kapasiteyi kullanabilmek için yeni bir tünel çalışmamız var. Proje aşaması tamamlandı. Istancalar'dan gelen suyu Terkos Gölüne ve Alibeyköy Gölüne Aktarıyoruz. Böylece Istrancalar'dan İstanbul'a aldığımız su 700 milyon metreküpe kadar çıkmış olacak. Projemizi 3 yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.(AFS-ÖY-ÖFA