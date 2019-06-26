26.06.2019 13:43
Haberler » 3. Sayfa » Haber

İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, trafikte 4 kişi tarafından darp edildi. Temirtaş, "Beni döverek kendi araçlarına sokmaya çalıştılar. Direnerek bağırınca olay yerini terk ettiler" dedi.

Bursa 'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde dün gece arkadaşlarıyla kahvede sohbet eden İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, evine dönmek isterken arabasına arkadan tanımadığı bir araç çarptı.

Aracından inen Temirtaş, kazada araçlarda bir hasarın oluşmadığını söyledi. Karşı araçta bulunan 4 kişi, "Nasıl ani fren yapıyorsun" diyerek Temirtaş'a saldırdı. 4 kişinin feci şekilde saldırdığı Temirtaş gözünden ve kafasından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen Temirtaş, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri bölgedeki kameraları izleyerek saldırganları tespit etmeye çalışıyor.

"DÖVEREK KENDİ ARAÇLARINA SOKMAYA ÇALIŞTILAR"

Olayı anlatan Mehmet Temirtaş, "Saat gece 00: 30 sıralarında evime dönerken arkadan bir araç araba çarptı. Aşağı indim, aracı kontrol ettim. Aracımda kazayla alakalı herhangi bir darbe olmadığını gördüm. Karşı tarafın şoförüne, geçmiş olsun, ikimizde de bir şey yok dedim. "Bana neden o kadar sert fren yapıyorsun" dedi. "Ben o kadar sert fren yapmadım" dedim. Bana yumruk attı. Yanında bulunan 3 kişiye beraber üzerime çullandılar. Beni döverek kendi araçlarına sokmaya çalıştılar. Ben direnerek bağırdım. İnsanlar balkondan çıkmaya başladı. Bu esnada bana saldıranlar olay yerini terk ettiler. Polis teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgilendiler. Polis ekipleri saldırganları kısa sürede yakalayacak" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı
Kaynak: İHA
Konak , Polis , Bursa , İYİ Parti , 3. Sayfa

YORUMLAR(1)
FIRTINA 61:Ne zaman bitecek bu mağara adamları? Ulan kaza bu olur, inersin tutanağını tutar gidersin yoluna. Bu nedir yaaa?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
15:36 Sağlıkta şiddet durmuyor
15:26 Aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı
15:24 Hadımköy'de fabrika yangını
15:23 Kaymakamını oğlunun öldüğü kavganın 8 şüphelisi adliyede
15:19 Camı kırıp girdiği iş yerini soydu... O anlar kameraya yansıdı
15:16 Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
15:15 Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı