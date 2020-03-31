Özel izinle Kahramanmaraş'a dönen 17 işçi, karantina taahhüdü ile evde

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalıştıkları inşaat şantiyesinin kapatılması üzerine özel izinle memleketleri Kahramanmaraş 'a dönen 17 işçi, yapılan muayenenin ardından '14 gün ev karantinasında kalacaklarını' taahhüt eden belgeyi imzalayıp, evlerine gitti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, çalıştıkları inşaat şantiyesi kapatılan 17 işçi, Bodrum Kaymakamlığı'ndan aldıkları izin belgesiyle, dün memleketleri Kahramanmaraş'a geldi.

İşçileri otobüs terminalinde, polis ve sağlık görevlileri karşıladı. Tek tek ateşleri ölçülen ve hastalık belirtisi gözlenmeyen işçilere, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmeleri gerektiği aktarıldı. Gerekli tedbirlere uymayanlar hakkında TCK'nın 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

17 işçi, '14 gün ev karantinasında kalacaklarını' taahhüt eden belgeyi,imzaladıktan sonra evlerine gitti.

'160 LİRALIK BİLETİ 400 LİRA YAPTILAR'

İşçilerden Sait Gül, Kahramanmaraş'a gelebilmek için bilete 400 lira ödediklerini söyledi. Fırsatçıların bilet fiyatlarını yükselttiğini belirten Sait Gül, "Virüs nedeniyle şantiyeyi kapattılar. Bir hafta önce gitmiştim ve biletimi 160 liraya almıştım ama gelirken 400 lira aldılar. Şu an sağlık konusunda işlemler yapılıyor. Bunlar tamamlanınca evimize gönderecekler" dedi

Adem Poyraz da evlerine dönebilmek için otobüs bileeine 400 lira verdiklerini kaydetti.

'14 GÜN KENDİMİZİ İZOLE EDECEĞİZ'

İşçi Hasan Akkuş, "Bir kısım alacağımız içeride kaldı ve yatıracaklarını ümit ediyoruz" derken, Hamza Satılmış da şunları söyledi:

"Bilet parları fazlaydı, 400 lira ödedik. Gelirken yolda da sıkıntı çektik, mağdur olduk. Burada tebliğ-tebellüğ imzalatıyorlar, bilgilendirme yapıyorlar. 14 gün evde kalacağız,kendimizi izole edeceğiz hastaneye gidemediğimizden dolayı."

Kaynak: DHA