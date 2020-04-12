Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için polisten izin alan Gürbüz Engin, motosikletiyle gezerek, kedi ve köpeklere yiyecek veriyor.

12.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:38
Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için polisten izin alan Gürbüz Engin, motosikletiyle gezerek, kedi ve köpeklere yiyecek veriyor.

Türkiye genelinde 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için vatandaşlar da bireysel olarak çaba gösteriyor. Edremit'in turistik Altınkum Mahallesi'nde her gün sokak hayvanlarını besleyen Gürbüz Engin, sokağa çıkma yasağının ardından özel izin alarak besleme çalışmalarına devam ediyor. Motosikletiyle cadde cadde, sokak sokak gezen Engin, kedi ve köpeklere mama dağıtıyor.

Özellikle yerleşim yeri dışındaki hayvanları beslediğini söyleyen Gürbüz Engin, sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehir içindeki sokak hayvanlarının da aç kalacağını düşünerek, mama dağıtımı yaptığını söyledi. Engin, "Bu bölgede genellikle yerleşim yeri dışındaki hayvanları doyurmak için her gün çıkıyordum. En son gece yasaktan önce çıktım, doyurdum. Fakat yasak başlayınca dün çıkamadım. Bugün de aç kalacaklarını düşünerek, 155'i arayıp izin istedim. Sağ olsunlar, ismimi alarak izin verdiler. Bu izinle çıkarak bugünkü beslemeleri yapıyorum. Burada yaklaşık 25 kedi ve 25 köpeği besledim. Şimdi de araziye doğru gidiyorum" dedi.

'HOR GÖRMESİNLER İSTİYORUM'

Bazı vatandaşların sokak hayvanlarını beslemesine karşı çıktığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü söyleyen Engin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğer bir şeyler kötü gidiyorsa sebebi biziz. Bunun için elimizden geldiğince kötü giden şeyleri önlemek lazım. Onun için de çevreye duyarlı olmak lazım. Bunlarda çevrenin bir parçası. Yani bazı şeyler kayboldukça, bazı şeyler kötü gitmeye başlıyor. Kimi insanlar sokak hayvanlarını sevmeyebilir ancak en azından hor görmesinler istiyorum. Sevenlere, bakanlara tepki göstermesinler. Bunlarla yaşamayı öğreneceğiz. Bu dünyaya böyle geldik, bunlarla yaşayacağız. Yaşamazsak da felaketler bizi bekliyor" dedi.


- Edremitbalıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Edremit, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› Güncel ››Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:39: Belediye 50 kuruşa ekmek dağıttı - Haber 17:39: Ardahan'da orman yangını-1 - Haber 17:38: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı - Haber 17:37: Vefa destek telefonunu Başkan Ercan açtı - Haber 17:37: İzmirliler sokağa çıkma yasağına uydu - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber