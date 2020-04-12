Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için polisten izin alan Gürbüz Engin, motosikletiyle gezerek, kedi ve köpeklere yiyecek veriyor.

12.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:50
Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için polisten izin alan Gürbüz Engin, motosikletiyle gezerek, kedi ve köpeklere yiyecek veriyor.

Türkiye genelinde 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için vatandaşlar da bireysel olarak çaba gösteriyor. Edremit'in turistik Altınkum Mahallesi'nde her gün sokak hayvanlarını besleyen Gürbüz Engin, sokağa çıkma yasağının ardından özel izin alarak besleme çalışmalarına devam ediyor. Motosikletiyle cadde cadde, sokak sokak gezen Engin, kedi ve köpeklere mama dağıtıyor.

Özellikle yerleşim yeri dışındaki hayvanları beslediğini söyleyen Gürbüz Engin, sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehir içindeki sokak hayvanlarının da aç kalacağını düşünerek, mama dağıtımı yaptığını söyledi. Engin, 'Bu bölgede genellikle yerleşim yeri dışındaki hayvanları doyurmak için her gün çıkıyordum. En son gece yasaktan önce çıktım, doyurdum. Fakat yasak başlayınca dün çıkamadım. Bugün de aç kalacaklarını düşünerek, 155'i arayıp izin istedim. Sağ olsunlar, ismimi alarak izin verdiler. Bu izinle çıkarak bugünkü beslemeleri yapıyorum. Burada yaklaşık 25 kedi ve 25 köpeği besledim. Şimdi de araziye doğru gidiyorum' dedi.

'HOR GÖRMESİNLER İSTİYORUM?

Bazı vatandaşların sokak hayvanlarını beslemesine karşı çıktığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü söyleyen Engin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Eğer bir şeyler kötü gidiyorsa sebebi biziz. Bunun için elimizden geldiğince kötü giden şeyleri önlemek lazım. Onun için de çevreye duyarlı olmak lazım. Bunlarda çevrenin bir parçası. Yani bazı şeyler kayboldukça, bazı şeyler kötü gitmeye başlıyor. Kimi insanlar sokak hayvanlarını sevmeyebilir ancak en azından hor görmesinler istiyorum. Sevenlere, bakanlara tepki göstermesinler. Bunlarla yaşamayı öğreneceğiz. Bu dünyaya böyle geldik, bunlarla yaşayacağız. Yaşamazsak da felaketler bizi bekliyor' dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Edremit, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› Güncel ››Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:04: Evde kalan mahalle sakinlerine balkondan moral konseri veriyor - Haber 19:00: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANDI GÖZALTINA ALINDI - Haber 19:00: Denizli'de yüksekten düşen kişi yaralandı - Haber 18:58: Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Haber 18:58: Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber