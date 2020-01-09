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(özel) Jandarma trafik ekiplerinden köpekli trafik uygulaması

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından olumsuz hava şartlarında muhtemel kazaları azaltmak, sürücüleri bilgilendirmek ve şüpheli araçların tespiti için trafik uygulaması gerçekleştirildi.

09.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:52(özel) Jandarma trafik ekiplerinden köpekli trafik uygulaması
'de, İl Komutanlığı tarafından olumsuz hava şartlarında muhtemel kazaları azaltmak, sürücüleri bilgilendirmek ve şüpheli araçların tespiti için trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada ekipler, durdurulan şüpheli araçlar ise hassas burunlu bomba arama köpeğiyle arandı.

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu üstünde, Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik uygulama noktasında olası kazaları önlemek, sürücüleri bilgilendirmek ve şüpheli araçların tespiti için trafik uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, araçlar durdurulan araçlarda; kemer, kış lastiği, GBT sorgusu gibi uygulamalar yapıldı. Bu esnada kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek kazalar yüzünden yaşanabilecek can ve mal kaybı için sürücüler uyarıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığının hassas burunlu bomba arama köpeğinin de katıldığı uygulamada, şüpheli araçlar kontrol edilerek olumsuz bir durum olup olmadığı konusunda araçları adeta didik didik aradı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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