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(özel) Jandarma ve polisle motosiklet hırsızları arasında saatler süren kovalamaca

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 4 ayrı yerden motosiklet hırsızlığı yapan 4 motosiklet hırsızından 2'si, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yaklaşık 3 saatlik macera gibi kovalamacanın ardından yakalandı.

03.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:22(özel) Jandarma ve polisle motosiklet hırsızları arasında saatler süren kovalamaca
Afyonkarahisar'ın ilçesinde 4 ayrı yerden motosiklet hırsızlığı yapan 4 motosiklet hırsızından 2'si, Şuhut İlçe Komutanlığı ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yaklaşık 3 saatlik macera gibi kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan Şuhut ilçe merkezine gece 21.30 civarlarında gelen motosiklet hırsızları, 4 ayrı yerden 4 adet motosiklet çalarak Şuhut-Afyonkarahisar yolu istikametine gittiler. Bu sırada Taşlıca Mahallesi Muhtarı Süleyman Kandemir, evlerinin önünde duran motosikletinin yerinde olmadığını görünce oğulları ile beraber hırsızlarının gidebileceği noktaları aramaya gitti. Bir akaryakıt istasyonu istikametinde motosiklet hırsızlarını gören Muhtar Süleyman Kandemir durumu hemen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na verdi.

Macera gibi kovalamacanın ardından 4 motosiklet hırsızından 2'si paçayı ele verdi

Organize Sanayi Bölgesi istikametinde bir tarla alanına giren motosiklet hırsızları ile polis ve jandarma arasında yaklaşık 3 saatlik macera gibi kovalamaca yaşandı. Kaçmaya çalışırken kaza yapan motosiklet hırsızı Abdullah Ç. yaralı yakalandığı ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yakalanan diğer 16 yaşındaki motosiklet hırsızı Süleyman K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza Evine sevk edildi.

Kimlikleri belirlenen diğer motosiklet hırsızlarının yakalanması için polis ve jandarmanın arama çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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