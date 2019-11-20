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Kadıköy'de lüks cip bomba gibi patladı

İstanbul Kadıköy'de inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonların alev alması sonrası büyüyen yangın, yol kenarındaki lüks cipe sıçradı. Kısa sürede alevlere teslim olan cip, bir anda bomba gibi patladı.

20.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:11

'de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRGÜ TANIKLARI İTFAİYEYİ ARADI

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan lüks cipe sıçradı. Lüks cip alev alev yanarken, görgü tanıkları durumu itfaiyeye bildirdi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada lüks cip bomba gibi patladı. Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken lüks cipte maddi hasar meydana geldi.

CEP TELEFONU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Alev alev yanan lüks cipin bir anda bomba gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks cip alev alev yanıyor, itfaiye olay yerine geldiği sırada lüks cip patlıyor.

İşte olay yerinden kareler;

Kadıköy'de lüks cip bomba gibi patladı

Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
MİĞFERLİ ASKER SANILAN NAPOLYON BÜŞRA:Araca yaklaşmasaydınız bari, kimin neresinden siyanür çıkacağı belli olmuyor artık.
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