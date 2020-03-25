Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) Kadıköy'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler

(Özel) Kadıköy'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada

Kadıköy'de seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince sürücü kendisini dışarı attı.

25.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:27
(Özel) Kadıköy'de otomobilin sokak ortasında alev alev yandığı anlar kamerada
Kadıköy 'de seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince sürücü kendisini dışarı attı. Otomobil yol ortasında alevlere teslim olurken, itfaiye yangına müdahale etti. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Caddebostan'da geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda, yolda seyir halinde olan otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını yol ortasında durdurup kendini dışarı attı. Otomobil ise kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi sokak ortasında alev alev yanan otomobile müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Görüntülerde otomobil sokak ortasında alev alev yanıyor, itfaiye yangına müdahale ederek söndürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:33: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ticaretin zarar görmemesi için çaba harcıyoruz." - Haberler 11:31: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yurt dışında 32 vatandaşımız virüsten hayatını kaybetti." - Haberler 11:31: Kütahya'da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi - Haberler 11:28: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk." - Haberler 11:28: Vatandaşlar korkunca tabeladaki 'vosvosları' sökmek zorunda kaldı - Haberler 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 10:58: Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış - Haberler 10:36: Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:10: İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu - Haberler