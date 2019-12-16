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Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı

Özellikle hafta sonları günü birlik ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Beykoz Riva'da kafasına takılan araba lastiği takılan ineğin yardımına vatandaşlar koştu.

16.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:56

'da bir inek, kafasına takılan araba lastiğinden uzunca süre kurtulamadı. Çaresiz kalan ineğin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların çabasıyla kafasına takılan lastikten kurtulan inek tekrar özgürlüğüne kavuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Riva'da sokakta dolaşan bir ineğin başı, kafasına takılan araba lastiğiyle derde girdi. İnek, kafasına takılan lastikten kurtulmaya çalıştıysa da başaramadı. Durumu fark eden vatandaşlar ineğin yardımına koştu. Vatandaşlar, ineğin kafasına takılan lastiği el birliğiyle çıkardılar. Kafasındaki lastikten kurtulan inek tekrar özgürlüğüne kavuştu.

KAMERALAR OLAN BİTENİ KAYDETTİ

O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde inek kafasına takılan lastikten kurtulmaya çalışıyor, vatandaşlar lastiği ineğin kafasından çıkarıyor.

Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı

Beykoz, Riva, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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