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(Özel) Kağıthane'de bir ton 200 kilogramlık 'Koca Oğlan' 22 bin liraya satıldı

Kağıthane kurban satış ve kesim alanında satışa çıkartılan bir ton 200 kilogram ağırlığındaki "Koca Oğlan" ismindeki tosun, 22 bin 500 liraya satıldı.

30.07.2019 12:21 (Özel) Kağıthane'de bir ton 200 kilogramlık 'Koca Oğlan' 22 bin liraya satıldı
Kağıthane kurban satış ve kesim alanında satışa çıkartılan bir ton 200 kilogram ağırlığındaki "Koca Oğlan" ismindeki tosun, 22 bin 500 liraya satıldı. Tosun dikkatleri üzerinden toplarken, kurbanlıklar ise gün boyu vatandaşların ziyaretine uğradı. Kurban satış ve kesim alanı ise havadan görüntülendi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Kağıthane Arıcılar mevkisinde kurulan kurbanlık hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar satışa sunuldu. 8 ila 25 bin lira arasında satışı yapılan kurbanlıklar arasında yer alan "Koca Oğlan" isimli tosun vatandaşların ilgisini çekti. Sivas'ın Suşehri ilçesinden getirilen bin 200 kilogram gelen tosun, 22 bin 500 liraya alıcı buldu. Yaklaşık 700 kilogram et vereceği düşünülen tosun, pazarın en büyük hayvanı oldu.

"Vatandaşların ilgisi var da satışlarımız bugün çok iyi"

Kurbanlıklarla ilgili konuşan hayvan satıcısı, "Satışlar geçen yıla göre gayet iyi, hayvanların yarısından fazlasını sattık, fiyatlar da gayet iyi. Hayvanlarımız da yeterince iyi hayvanlardır. Bir de 'koca oğlan'ımız var. Bin 200 kilogram geldi ve 22 bin 500 liraya satıldı. Ortalama 700 kilogram et verir. Bu pazarın en büyüğü bu. Sivas Suşehri'nden geldi. Vatandaşların ilgisi var satışlarımız bugün çok iyi" dedi.

Öte yandan Kağıthane kurban satış ve kesim alanı havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kağıthane, Suşehri, Güncel

Kaynak: İHA

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