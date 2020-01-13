Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Kağıthane'de su tankeri devrildi: Can pazarı yaşandı - Haberler

(Özel) Kağıthane'de su tankeri devrildi: Can pazarı yaşandı

Kağıthane'de virajı alamayan su tankeri cadde üzerine devrilerek yan yattı.

13.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:25(Özel) Kağıthane'de su tankeri devrildi: Can pazarı yaşandı
'de virajı alamayan su tankeri cadde üzerine devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Şişli Belediyesine ait 34 ZH 5954 plakalı su tankerinin sürücüsü virajı alamadı. Kontrolden çıkan tanker yol üzerinde devrilerek yan yattı. Kaza sonucu tanker sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yaralanan servisteki vatandaş ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli Grup Amirliği ve Sadabad itfaiye istasyonuna bağlı ekipler, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Diğer yaralı vatandaş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye konularak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü de yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

"Arkama bir baktım tanker yerde dönüyor"

Kazayı gören Mehmet Rauf Celil, "Aşağıdaydım ses geldi arkama bir baktım tanker yerde dönüyor. Yaralılardan biri kendi çıktı. İkisiydi yaralıydı, itfaiye ekipleri erken geldi ve çıkarttılar. İkisini de hastaneye götürdüler" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kağıthane, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:39  Rusya: Sarrac ve Hafter bugün görüşecek - Haberler
12:39  İran'da protestoculara karşı Devrim Muhafızları sokağa indi - Haberler
12:39  Sahel Zirvesi Fransa'da başlıyor - Haberler
12:39  Türkiye ve Rusya, Libya'daki kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı - Haberler
12:35  Adana'da 28 bin 639 okul servis aracı denetlendi - Haberler
12:03  Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı - Haberler
12:00  CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar - Haberler
11:51  Aldırmazlık seviyesi ile pes dedirten vatandaş, bir anda ünlü oldu - Haberler
11:27  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnundan kan geldi - Haberler
10:53  Düğünde halay çekerken kanlar içinde kalan damat, ölümle pençeleşiyor - Haberler
13.01.2020 12:42:13