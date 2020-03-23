Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) Kağıthane Tüneli'nde ilginç yolculuk kamerada - Haberler

(Özel) Kağıthane Tüneli'nde ilginç yolculuk kamerada

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı.

23.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:02
(Özel) Kağıthane Tüneli'nde ilginç yolculuk kamerada
Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde motosiklete ve yan sepetine binen 1'i çocuk 5 kişilik bir ailenin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kamerada yansıdı.

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'nde dün saat 15.00 sıralarında seyir halinde olan sürücüler gördükleri manzara karşısına şaştı kaldı. Motosiklete ve yanındaki sepete binen 5 kişilik bir ailenin hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak yaptıkları yolculuk yürekleri ağza getirdi. Küçük bir çocuğunda olduğu sepetteki tehlikeli yolculuk bu kadarına da "pes" dedirtti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kağıthane, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Prof. Dr. Ali Cesur Onmaz: "Şap hastalığının kesin tedavisi olmadığı için, karantina önlemi çok... - Haberler Polisten drone ile evde kalın çağrısı - Haberler "Koronavirüs anne sütüne geçmiyor" - Haberler Prof. Dr. Aydın'dan, koronvirüsten korunmak için sıtma ilacı kullananlara önemli uyarı - Haberler İstanbul'da gençler "evde kalın" uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular - Haberler Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı - Haberler Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri - Haberler Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi - Haberler Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu - Haberler Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Loading