Özel Kalem Müdürleri Platformu tarafından organize edilen Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) desteği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki "Özel Kalem Müdürleri Zirvesi" başladı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün sürecek zirvede, özel kalem müdürleri bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , Anadolu'nun büyük bir hazine olduğunu ifade ederek, her bir şehrin güçlü yanı olduğunu kaydetti.Gaziantep'in dünyanın en eski 20 medeniyetinden birisi olduğuna dikkat çeken Şahin, "Dünya'yı dolaşan Evliya Çelebi , buraya geldiğinde, 'Şehri Ayıntap-ı Cihan' diyor, Seyahatnamesi'nde en özel bölümü bu kente ayırıyor. 'Burayı anlatmak için ne kalem, ne kelam yeter' diyor. Mezopotamya ile Akdeniz 'in arasında kalan çok kuvvetli bir coğrafyadayız. Gazi şehrimiz, geçmiş medeniyetler bakımından elimizdeki en büyük kültürel mirastır." ifadelerini kullandı.Takım çalışmasında özel kalem müdürlerinin büyük katkıları olduğuna dikkat çeken Şahin, şunları kaydetti:"Özel kalem stratejidir, beyindir, güvenilirliktir, başarının anahtarıdır. Bu salonda Türkiye'nin en iyi markalarının temsilcileri var. En başarılı yerel yönetimlerin müdürleri var. Medeniyetimiz bize, 'işi ehline verin' diyor. İşi ehline verme noktasında doğru kararlar alındığı zaman sonuç bellidir, başarı. Türkiye ekonomisinin, dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi hedefine ulaşabilmesi için her kurum olduğu noktada verimli bir şekilde dünyanın diğer kurumlarıyla entegre olacak, oradaki değişimi, gelişimi görebilecek şekilde kendini yenilemesi lazım. Yenilenmeyen yeniliyor. Değişim kaçınılmaz, değişimi nasıl yöneteceğimiz konusunda bilgiyi ve teknolojiyi merkeze koymamız gerekiyor. Zoru başarabilmenin yolu bir, beraber ve kardeş olmaktan geçiyor. İmanla, aşkla, sevdayla işini severek yaparsak önümüzde hiçbir engel görmüyorum."Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe ise, Gaziantep'te bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, özel kalem müdürlerinin yönetici ve vatandaş arasında bir köprü olduklarını aktardı.Birlikten güç doğduğunu vurgulayan Efe, "Karşılaştığımız zorlukları, güçlükleri ve olumsuzların yanı sıra çözüm başarı ve tecrübelerimizi birleştirerek, dostluğu, kardeşliği paylaşmayı ilke edindik. Şunu çok iyi biliyoruz ki birlikte daha güçlüyüz. Tam da bu sebepten 2018 zirvemizin ana temasını 'birlikte başarırız' olarak belirledik. Özel kalem müdürleri olarak ortaya çıkaracağımız sinerji, kurumlarımızı değiştirecek, kurumlardaki değişiklik Türkiye'nin geleceğini değiştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.