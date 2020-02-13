Haberler » Güncel » Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular - Haber

Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Bitlis şehir merkezinde tek katlı evler kara gömülürken, iki arkadaş ise çatıdan düşen kar kütlelerini kayda aldığı esnada kütlelerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

13.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:42

'te Bilgiç adlı vatandaş kar yağışını cep telefonu ile görüntülerken, metrelerce yükseklikten düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan arkadaşıyla birlikte son anda kurtuldu. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ALLAH BİZİ KURTARDI"

Kar kütlelerinin altında kalmaktan kurtulan Fatih Bilgiç, "Bugün öğle saatlerinde çatıdan düşen kar kütlelerini fark ettiğimde telefonumla hemen çekmeye çalıştım. Öncesinde küçük küçük düşen kar parçaları bir anda hızlı hızlı gelip tonlarca ağırlığında bir kütle haline geldi. Kendimizi düşen kar kütlesinden iyi bir şekilde korumaya çalıştık. Çekim anında farkında olmamıza rağmen Allah bizi kurtardı. Şunu da belirtmek istiyorum ki çatıdan düşen karlara insanların çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilir" dedi.

Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bitlis, Fatih, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:47:27