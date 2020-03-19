Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi - Haberler

(Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi

Karaköy'de bir tekel bayisinde güpegündüz gasp girişiminde bulunan 4 kişi bu kadarına da pes dedirtti.

19.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:06
(Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi
Karaköy 'de bir tekel bayisinde güpegündüz gasp girişiminde bulunan 4 kişi bu kadarına da pes dedirtti. Para ve alkol isteyen gaspçılar kendilerine direnen bayi sahibini darp edip kaçtı.

Olay, Karaköy Galata Şarap Eskisi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir tekel bayisine gelen 4 gaspçı bayi sahibinden para ve alkol istedi. Gaspçılara direnen bayi sahibi para ve alkol vermedi. Bunun üzerine gaspçılar bayii sahibinin kafasına vurarak darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların kendilerine doğru geldiğini gören gaspçılar kaçtı. Güpegündüz gasp girişiminde bulunan şahıslar kayıplara karıştı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Karaköy, Galata, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Haberler
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Haberler
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Haberler
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Haberler
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading