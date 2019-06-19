19.06.2019 09:52
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(Özel) Karganın çorba içme çabası kamerada

(Özel) Karganın çorba içme çabası kamerada

Fatih'te çorba dağıtımı esnasında bir vatandaşın beton bariyerin üzerine koyduğu çorbayı fark ederek içmeye çalışan karga kameralara yansıdı.

Fatih'te çorba dağıtımı esnasında bir vatandaşın beton bariyerin üzerine koyduğu çorbayı fark ederek içmeye çalışan karga kameralara yansıdı. Karganın o anları renkli görüntüler oluşturdu.

Fatih'te çorba dağıtımı esnasında bir karga, vatandaşın yolda bulunan beton bariyere koyduğu çorbasıyı fark etti. Karga, bardakta bulunan çorbayı içmek için başına geçti ancak bir yudum aldıktan sonra çorbanın sıcaklığından ötürü çorbadan uzaklaştı. Daha sonrasında vatandaşın bardakta bulunan çorbayı yere indirmesiyle birlikte karga tekrar başına gelerek bu sefer bardağı devirdi. Çorba keyfini yerde sürdüren karga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fatih, Güncel

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