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(Özel) Karganın drone merakı

Kadıköy'de meraklı karganın dakikalarca drone incelediği görüntüler gülümsetti .

20.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:32 (Özel) Karganın drone merakı
'de meraklı karganın dakikalarca drone incelediği görüntüler gülümsetti . Karganın drone izlemesi renkli anlara sahne oldu.

Kadıköy'de yerde drone gören bir karga yanına yaklaştı. Meraklı karga droneyi uzun süre inceledi. Bu sırada yanına yaklaşan insanlardan kaçmayarak drone incelemesine devam eden karga renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Meraklı karga droneyi üstüne çıkarak inceledi. Karganın zaman zaman drone kumandasını ve pervanelerini gagalaması renkli görüntülere sahne oldu. Drone inceleyen karganın insanlardan kaçmaması da dikkat çekti. - İSTANBUL

Kadıköy, Güncel

Kaynak: İHA

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