19 Şubat 2019, 19:36
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Özel | Karl Lagerfeld: İnsanın Kendisine Zaman Ayırabilmesi de Bir Lüks

Euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti.

Euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti... …

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Kaynak: Youtube