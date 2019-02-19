Euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Karl Lagerfeld, lüksün tarifin yaparken 'İnsanın kendisine zaman ayırabilmesi de bir lüks' demişti... …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=https://tr.euronews.com/2019/02/19/ozel-karl-lagerfeld-insanin-kendisine-zaman-ayirabilmesi-de-bir-luks&v=R_OstdB0V0c&event=video_description&redir_token=qzJX_fQpQp61IoqNoJwEkmsvkgN8MTU1MDY4MDU1NUAxNTUwNTk0MTU1' class='yt-uix-sessionlink ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F19%2Fozel-karl-lagerfeld-insanin-kendisine-zaman-ayirabilmesi-de-bir-luks&v=R_OstdB0V0c&event=video_description&redir_token=qzJX_fQpQp61IoqNoJwEkmsvkgN8MTU1MDY4MDU1NUAxNTUwNTk0MTU1' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCMfmtq6dyOACFcFdmAodozgCkSj4HUjHrtGD3Zbr-Uc' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/02/19/oz...</a>