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(Özel) Kartal'da 45 bin TL'lik lastik hırsızlığı kamerada

Kartal'da bir oto lastikçi dükkanın önüne minibüs ile gelen 5 şahıs dükkanın kapısının kilitlerini kırıp içeri girdiler.

25.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:31(Özel) Kartal'da 45 bin TL'lik lastik hırsızlığı kamerada
'da bir oto lastikçi dükkanın önüne minibüs ile gelen 5 şahıs dükkanın kapısının kilitlerini kırıp içeri girdiler. Şahıslar yaklaşık değeri 45 bin TL olan lastikler ile dükkanda bulunan ruhsatlı tüfeği çalıp minibüse yükleyip kaçtılar. Hırsızlık anları ise dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kartal'da 22 Şubat tarihinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, oto lastikçinin önüne minibüs ile gelen 5 şahıs, fırsatını buldukları anda hırsızlık için harekete geçti. Dükkanın kapısının kilitlerini kıran şahıslar içeri girerek birkaç dakika içerisinde yaklaşık 45 bin TL değerinde lastiği ve dükkanda bulunan ruhsatlı otomatik tüfeği çalarak minibüse yükledi. Şahıslar, daha sonra çaldıkları lastiklerle beraber hızla olay yerinden kaçtı.

Hırsızlığın yaşandığı iş yerinin sorumlusu Ömer Yılmaz, "Sabah saatlerinde 5 kişi geliyor buraya. Lastiklerimizin içinde bulunan bir adet ruhsatlı otomatik tüfeğimiz vardı. Onu da masanın üzerine koyduktan sonra alıp götürüyorlar. 40-45 bin lira civarında malımızı götürmüşlerdir. Toplamda 12 - 13 dakika burada uğraşıyorlar" dedi.

Hırsızların, oto lastikçiden dakikalar içerisinde 45 bin TL değerinde lastik çaldığı anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsle oto lastikçi önüne gelen şahıslar dükkanın kapısının kilitlerini kırıyor ve içeri giriyor. Buradaki lastikleri çalan şahıslar minibüse yükleyip hızla olay yerinden kaçıyor. - İSTANBUL

Kartal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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