Haberler » 3. Sayfa » (Özel) Kartal'da araç kundaklayan şahıs kaçtı - Haber

(Özel) Kartal'da araç kundaklayan şahıs kaçtı

Kartal'da bir araç benzin dökülerek kundakladı.

29.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:58(Özel) Kartal'da araç kundaklayan şahıs kaçtı
'da bir araç benzin dökülerek kundakladı. Daha önce de babasının aracı yakılan araç sahibi, polis ekiplerine olayı eski sevgilisinin yaptırmış olabileceğini söyledi.

Kartal'da Mahallesi'nde bir araç gece saatlerinde yandı. Kısa sürede aracı kaplayan alevler önce mahalleli sonra itfaiye tarafından söndürüldü. Yapılan inceleme sonrası yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Öte yandan, aracı yakan şahıs ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde elinde bidonla sokağa giren şahıs görülüyor. Ardından büyük bir parlama oluyor ve şahıs hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Soruşturmayı derinleştiren polis araç sahibi Ünal Demirhan'ın ifadesine başvurdu. Demirhan ifadesinde daha önce babasının aracı ve mahallede iki aracın daha yakıldığını söylediği iddia edildi. Öte yandan, araç sahibi Demirhan, aracı kundaklatan kişinin eski sevgilisi olabileceğini polis ekiplerini söyledi. - İSTANBUL

Cevizli, Kartal, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:25 Düzce'de yağmur kazayı beraberinde getirdi
12:25 Susehri'nde uyuşturucu operasyonları
12:22 Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
12:16 Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu
12:11 Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon: 3 gözaltı
11:41 İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinde AVM'lere akın etti
10:45 Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında görüntülendi
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
22:26 Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti!
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
29.11.2019 12:33:09