Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) Kartal'da cami içerisinde kablo hırsızlığı kamerada

Kartal'da bir camiye giren şahıs, burada namaz kılar gibi yaparak hırsızlık yapmak için fırsat kolladı.

12.08.2019 10:14 (Özel) Kartal'da cami içerisinde kablo hırsızlığı kamerada
Kartal'da bir camiye giren şahıs, burada namaz kılar gibi yaparak hırsızlık yapmak için fırsat kolladı. Kendisini kimsenin fark etmediğini düşünen şahıs camide bulunan elektrikli süpürgenin kablosunu keserek çaldı. O anlar caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Kartal'da bulunan bir camide yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs elinde poşetlerle camiye girdi. Ardından caminin içini kolaçan eden şahıs, planını devreye sokmak üzere fırsat kolladı. Şahıs dikkat çekmemek için namaz kılarmış gibi yaparak bir süre vakit geçirdi. Ardından şahıs, arka cebinden çıkardığı kesici aletle duvarın dibinde duran elektrikli süpürgenin kablosunu kesti. Kestiği kabloyu poşetine saklayan şahıs camiden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, her yerde o hırsızlık zanlısını arıyor.

Öte yandan camide yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs dikkat çekmemek için namaz kılar gibi yapıyor. Ardından elektrikli süpürgenin kablosunu keserek çalıyor ve camiden çıkıyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:34   Düzce'de alev topuna dönen otomobil kül oldu
11:27   Antalya'da 'hırsız sevgililer' tutuklandı
11:27   Otomobil alev alev yandı
11:27   Bolu'da yabani hayvan postu operasyonu
11:24   Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
10:51   Yolcu otobüsünü durduran polisler bakın ne yaptı
10:51   Jandarmanın 'kemerin ses getirsin uygulamasına' vatandaştan destek