21.06.2019 10:00
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Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada

Kartal'da yaşanan dehşet verici olayda, tacizci şahıs çikolata verme vaadiyle kandırdığı 13 yaşındaki yüzde 93 engelli çocuğu bir otoparkta taciz etmeye başladı.

İğrenç olay Kartal Esentepe Mahallesi 'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, mahalleden bulunan bir markette bir süre vakit geçirdi. Ardından şahıs, evinin kapısının önünde oturan 13 yaşındaki N.K. isimli yüzde 93 engelli çocuğu çikolata verme vaadiyle kandırarak götürdü. Çocuğu mahallede bulunan bir otoparka götüren şahıs duvar ile araç arasına çektiği çocuğu taciz etmeye başladı. Çocuğun pantolonunu indirip taciz eden şahsı gören mahalleliler, bağırarak duruma müdahale ettiler. Tacizci şahıs, mahallelinin bağırmasıyla olay yerinden hızla kaçarken, çocuğun annesi G.K. hemen evinden çıkıp olay yerine geldi. Çocuğunun şortunun indirildiğini gören anne G.K. yaşadığı bir anlık şoku atlattıktan sonra durumu polise bildirdi. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan tacizci şahıs gözaltına alındı.

ANNE G.K. KORKUNÇ OLAYI BÖYLE ANLATTI

Anne G.K., "Her zaman çocuğum kapının önünde oynardı. Arada sırada kontrol ederdim. En son komşuların bağırmasıyla camdan baktım. Çocuğun şortu aşağıda düğmeleri açılmış. Komşular bağıra çağıra çocuğu yanıma getirdiler. Ben aşağıya indim. 'Sen neredesin, çocuğuna tecavüz ediyorlardı' dediler. Hemen polisi aradık. Burada olayın olduğu yerde kameralar yok. Komşular görmeseymiş tecavüz edecekmiş binanın otoparkında" dedi.

Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada
Kaynak: İHA
Esentepe Mahallesi , Kartal , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(8)
GÜMÜŞ:İDAM İDAM İDAM BAŞKA ÇARE YOK
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YOBAZIN ÖNDE GİDENİ:İDAM ŞART, ŞERİAT ŞART.
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H.G:boylelerini asan devlet cok buyuk devlettir. . . . .
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YOBAZIN ÖNDE GİDENİ:İDAM ŞART, ŞERİAT ŞART.
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JÜL SEZAR:20 yıl esentepede yasadım bır kere boyle olay duymadım mahallemde. mahallelı lınc etmelıydı
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