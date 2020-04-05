Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(ÖZEL) Kastamonu'da 22 bin dönüm alana sarımsak ekildi

Dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Uluslararası Coğrafi İşaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının dikimi tamamlandı.

05.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:42
(ÖZEL) Kastamonu'da 22 bin dönüm alana sarımsak ekildi
Dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Uluslararası Coğrafi İşaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının dikimi tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 25 bin dönüm alana ekilen Taşköprü sarımsağı, bu yıl yeteri kadar tohum bulunamamasından dolayı 22 bin dönüm alana dikildi.

Çiftçisinin 'beyaz altın' olarak adlandırdığı ve dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Uluslararası Coğrafi İşaretli ürün olan Taşköprü sarımsağının dikimi tamamlandı. Geçtiğimiz yıl dolu ve sel baskınları nedeniyle rekoltesi düşen Taşköprü sarımsağında bu yıl tohum sıkıntısı da yaşandı. Geçtiğimiz yıl 25 bin dönüm alanda dikilen Taşköprü sarımsağı, çiftçisinin tohum bulamamasından dolayı 22 bin dönüm alana dikilebildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25'lik kısmının karşılandığı Taşköprü'de sarımsaklar toprakla buluştu. Geçtiğimiz yıl dolu ve sel baskınları nedeniyle rekoltesinde yüzde 40'a yakın düşüş yaşanan ve kilosu 80 liraya kadar yükselen Taşköprü sarımsağında bu yıl korona virüs pandemisi nedeniyle daha da büyük sıkıntı yaşanması bekleniyor. Dolu ve sel baskınları nedeniyle tohum bulmakta zorlanan sarımsak üreticileri, geçtiğimiz yıl 25 bin dönüm alana diktikleri Taşköprü sarımsağını bu yıl 22 bin dönüm alana dikebildi. 4 binden fazla ailenin geçim kaynağı olan Taşköprü sarımsağı, korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl daha da değer kazanması ve yüksek fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

"Sarımsak dikerek evimize gelir de sağlamış oluyoruz"

Sarımsak dikiminde çalışan Saniye Aydın, "35 yıl oldu ben Taşköprü'ye gelin geleli İnebolu'dan. Sarımsak dikmek hoşuma gidiyor, severek yaptığım bir iş. Sarımsak bir antibiyotiktir. Makine ile dikimi yapıldığında istediği verimi alamıyorlar. Onun için elde dikmeyi tercih ediyorlar. Bize de gelir oluyor, evimize katkı olsun diye dikiyoruz" dedi.

Sarımsağın dikiminin soğuklara denk geldiğini söyleyen Aydın, "Hasadı da yazın sıcaklarına denk geliyor. Sarımsak dikerek ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çocuklarımızın okullarının gelirini sağlıyoruz, evlenenlere katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

"Korona virüs salgını nedeniyle fiyatların yükselmesini bekliyoruz"

Taşköprü'de sarımsak üretimi yapan Şenol Durgut ise, "Taşköprü sarımsağı, Şubat ve Mart aylarında ekimi yapılarak Temmuz ayının ilk haftasında hasadına başlanılıyor. Temmuz ayından önce çıkan veya piyasaya sürülen Taşköprü sarımsağı değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın tüketicilerin bilinçli olmasını önemle arz ediyoruz. Bu sene 10-15 dönüm arazide ekim yaptık. İnşallah 15-20 ton civarında sarımsak alacağız. Bu yıl etrafımızdaki ülkelerde ve Çin'deki korona virüs salgını nedeniyle bu yıl fiyatların yine geçtiğimiz yıl gibi yüksek olmasını tahmin ediyoruz. İnşallah çalışanlarımızın, işçilerimizin ve üreticilerimizin yüzü gülecek" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl Taşköprü'de 35 bin ton civarında sarımsak rekoltesi bekliyoruz"

Türkiye'nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacının Taşköprü'den karşılandığını anlatan Durgut, "Sarımsak üretiminde yaklaşık 4-5 bin aile üretim yapmaktadır. Sarımsak üreticilerimiz, bu yıl yaklaşık 35 bin ton civarında rekolte bekleniyor, Taşköprü'de herhangi bir hava şartlarında olumsuzluk olmaması durumunda bu da çok güzel bir rakam oluyor. Elle dikmemizin amacı ise sarımsağın daha verimli olması, makine dikiminde seyrek ve dişlerin toprağa yan düşmesi nedeniyle, çillenme aşamasının da uzun sürmesi nedeniyle sarımsak elle dikildiği zaman, sarımsağın kök bölümü toprağa dik gelmesinden dolayı daha verimli oluyor. Bu yüzden de daha tez topraktan çıkmış oluyor. Ayrıca küflenme de olmuyor" dedi.

Öte yandan, Taşköprü sarımsağının hasadı, Temmuz ayının ilk haftası yapılacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Taşköprü, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››(ÖZEL) Kastamonu'da 22 bin dönüm alana sarımsak ekildi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı Ekonomi
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:07: KTO destek uygulamalarını üyelerine duyurdu - Ekonomi 13:04: Renault, ilk çeyrekte liderliği sürdürdü - Ekonomi 12:58: fizy ve TV+ konserlerinin konuğu Feride Hilal Akın - Ekonomi 12:50: Turkcell, evdeki günlere müzikle eğlence katıyor - Ekonomi 12:22: Özel diş hekimlerinden mali destek isteği - Ekonomi 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi 16:58: Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı - Ekonomi 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi