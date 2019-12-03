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(Özel) Kaymakam Ali Partal koltuğu devretti

Silivri Kaymakamı Ali Partal, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde özel öğrencilere koltuğunu devretti.

03.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:38(Özel) Kaymakam Ali Partal koltuğu devretti
Kaymakamı Ali Partal, 3 Dünya Engelliler gününde özel öğrencilere koltuğunu devretti. Kaymakam koltuğuna oturan Mehmet Aslan Akdeniz ve Mehmet Zahit isimli çocuklar Kaymakam Partal'dan engelli küçük bireyler için kreş, sosyal ortamların oluşturulması ve sosyal aktivitelerin çoğaltılmasını talep etti.

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Silivri Kaymakamı Ali Partal, koltuğunu Mehmet Aslan Akdeniz ve Mehmet Zahit isimli engelli öğrencilere teslim etti. Özel öğrenciler koltuğa oturarak engelli küçük bireyler için kreş, sosyal ortamların oluşturulması ve sosyal aktivitelerin çoğaltılmasını talep etti.

Kaymakam Partal makamı devrettiği özel öğrencilere hediyeler verdi ve öğrencilerin talepleriyle ilgili olarak gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. - İSTANBUL

Ali Partal, Silivri, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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