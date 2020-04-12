Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

(Özel) Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurdu

Kayseri'de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı.

12.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:37
(Özel) Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurdu
Kayseri 'de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.

İçişleri Bakanlığının kararıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 31 şehir adeta boş kaldı. Birçok vatandaş da bu süreçte evde çeşitli aktivitelerde bulunarak bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kayseri merkezde oturan ve evde sıkılan 7 yaşındaki Rabia Su Ünal ve 2 yaşındaki Kerem Ünal da babaları Burak Ünal'ın yardımıyla eve Survivor parkuru kurdu. Yastıklar ve oyuncaklardan yaptıkları parkurda 2 kardeş engellerden atlayarak oyunu kazanmak için yarıştı. Minik Rabia Su, parkurda başarı sağlarken kardeşi yarışta başarı sağlayamadı. Survivor'daki ödül oyunlarını taklit eden miniklerin yarışında ise sunuculuğu babaları Burak Ünal üstlendi. Oyunda başarı sağlayan Rabia Su, meyve dolu bir tabak kazanırken videonun sonunda ise miniklerin meyveleri birlikte yediği görüldü. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Kayseri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haberler ›› Güncel ››(Özel) Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:07: İzmir polisinden sokağa çıkma yasağının son gününde sıkı denetim - Haber 16:07: Pütürge'de Vefa Destek Grupları sahada - Haber 16:06: Çanakkale'deki karantina misafirlerine kitap dağıtıldı - Haber 16:06: Büşra, eski sevgilisinin penceresini taşladı, annesini bıçakla yaraladı - Haber 16:06: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi dezenfekte edildi - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber