(Özel) Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Kayserispor sahipsiz kalmayacaktır

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul öncesi, "Eğer yeterli destek olursa biz de elimizden geleni yapıp devam edeceğiz" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, cumartesi günü gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi açıklamada bulundu. 2,5 senedir başkanlık yaptığını hatırlatan Bedir, "Yeterli destek olmadan geçmişte biriken borçların üstesinden tek başıma gelemeyeceğimi anladım. Bu zamana kadar tek başımıza mücadele ettik. Elini taşın altına koyan olursa bayrağı devretmeye hazırız. Eğer yeterli destek olunursa biz de elimizden geleni yapıp devam edeceğiz. Kayserispor sahipsiz kalmayacaktır" dedi.



