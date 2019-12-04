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(ÖZEL) Kaza yapan motosikletlinin yardımına koştu, kamyon çarptı

Bakırköy'de kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına koşan üç arkadaşın arasına kamyon daldı.

04.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:08(ÖZEL) Kaza yapan motosikletlinin yardımına koştu, kamyon çarptı
'de kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına koşan üç arkadaşın arasına kamyon daldı. Kamyonun çarpması sonucu bir genç yaralanırken, kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde 21.30 sıralarında Bakırköy Veliefendi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinden çıkan üç arkadaş yolda motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığını görerek yardım etmek istedi. Hemen motosiklet sürücüsünün yanına koşan üç arkadaş, yardım etmek amacıyla yanlarında bekledikleri sırada, yoldan geçen bir kamyon kaza yapan ve ona yardıma koşan üç kişinin arasına daldı.

Kamyon sürücüsünün kaza yapan ve ona yardım eden kişilerin arasına girerek, Faruk Ahmet adında bir genci önüne alarak 10 metreye kadar sürükledi. Kamyon sürücüsü kazanın ardından olay yerinden hızlı bir şekilde kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

"Kamyon arkadaşa çarptı, ileriye kadar fırlattı"

Yardım etmek için beklediği sırada arkadaşına kamyon çarpan Enes Güven o anları anlatarak, "Biz üç arkadaş yolda devam ediyorduk. Burada bir kişi motor kazası yaptı bariyerlere vurdu. Geldik yanına durumu iyi mi diye bakmaya. Bilinci açıktı, sohbet ediyorduk. Gelen büyük dorseli kamyon arkadaşa çarptı, ileriye kadar fırlattı. Durmadan çevre yolundan devam etti. Şimdi hastaneye gidip arkadaşın durumuna bakacağız" dedi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve kamyonun çarptığı genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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