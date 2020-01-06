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(Özel) Keçi ile çobanın dostluğu yürekleri ısıtıyor

Kartal'da Aydos Ormanında çobanlık yapan Ferit Yılmaz ile keçisinin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor.

06.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:00 (Özel) Keçi ile çobanın dostluğu yürekleri ısıtıyor
'da Aydos Ormanında çobanlık yapan Ferit Yılmaz ile keçisinin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. Çoban Yılmaz, adeta köpek gibi eğittiği keçisiyle çeşitli oyunlar oynuyor.

Kartal'da Aydos Ormanında çobanlık yapan Ferit Yılmaz ile keçisinin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. Çoban Yılmaz, bakımını yapıp eğittiği keçisi ile çeşitli oyunlar oynuyor. Çoban Yılmaz adeta köpek gibi eğittiği keçisini hem besliyor, hem de arkadaş gibi vakit geçiriyor.

Keçiyle dostluk kuran çoban Yılmaz, "Keçi otlatıyorum. Hayvanların da sevgiye ihtiyacı var. Erkek oğlaklarda her zaman böyle olur zaten, zamanla alışıyor" dedi. - İSTANBUL

Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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