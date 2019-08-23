Haberler» Güncel» Haber

(Özel) Keçisiyle Taksim'e çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu

Taksim Meydanı'nda bir keçinin gezdiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü.

23.08.2019 09:01 (Özel) Keçisiyle Taksim'e çıktı, vatandaşların ilgi odağı oldu
Taksim Meydanı'nda bir keçinin gezdiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Evcil bir hayvan gibi sahibinin peşinden ayrılmayan keçiyi görenler hem sevdi hem de fotoğraf çekti.

Taksim Meydanı'na keçisiyle gelen Ali Sever isimli vatandaş vatandaşların ilgi odağı oldu. Üç yaşındaki keçisiyle 60 şehir dolaşan Ali Sever'in bu seferki adresi Taksim Meydan oldu. Ufak bir yavruyken aldığını keçiyi elleriyle besleyen Ali Sever'in 'Prenses' adını verdiği keçisiyle olan arkadaşlığı görenleri şaşkına çevirdi. Evcil bir hayvan gibi sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan Prensese vatandaşlarında ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar Prensesle fotoğraf çektirirken sevmeyi de ihmal etmedi.

Gittiği her yere keçisini götürdüğünü belirten Ali Sever, "Üç yıldır beraberiz. Gittiğim her yere götürüyorum. Benimle beraber geliyor. On günlükken aldım yanıma, evlat gibi oldu adeta. Vatandaşlar ilgi gösterip fotoğraf çekiyorlar, sağ olsunlar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ali Sever, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:25   DHA YURT BÜLTENİ - 2
09:25   Serbest piyasada döviz fiyatları
09:24   Çanakkale'de iki çocuğun kavgası cinayetle bitti
09:24   Dolandırıcılık iddiasıyla aranan 4 zanlının Denizli'de yakalanması
09:23   Bayburt'tan ayrılacak olan vali yardımcıları onuruna veda yemeği
09:23   İçerisi dumanla dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı: 7 yaralı
09:22   Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon