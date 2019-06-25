25.06.2019 09:14
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(Özel) Kendini bilmezler ateşe verip gittiler

(Özel) Kendini bilmezler ateşe verip gittiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği meçhul şahıslar tarafından yakılan ateş gökyüzünü kara dumanlarla kapladı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği meçhul şahıslar tarafından yakılan ateş gökyüzünü kara dumanlarla kapladı.

Metal Sanayi Bölgesi'nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından yakılan ateş yangına sebebiyet verdi. Atıkların yakıldığı ateş sebebiyle bir anda gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Dumanları gören vatandaşlar yangın olduğunu sandı. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Kendini bilmezler tarafından ateşe verilen atıklar İnegöl'de hoş olmayan manzaralar ortaya çıkardı. İnegöllüler bu tür olayların yaşanmasında tepki gösterdi. - BURSA
Kaynak: İHA
İnegöl , Bursa , 3. Sayfa

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