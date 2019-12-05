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Uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüsünü paylaşan Kerimcan Durmaz'a hapis cezası

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, uçak tuvaletinde çektiği müstehcen görüntüleri Instagram hesabından paylaşmasıyla ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.

05.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:08

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a Instagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezası verildi. Mahkeme hapis cezasını ertelerken duruşmada ifade veren Durmaz, "Hassas ve dikkatli birisiyimdir. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum" dedi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ DAVASINDA KARAR VERİLDİ

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler adına avukat Begüm Gürel hazır bulundu.

"ARKADAŞ GRUBUMA DEĞİL INSTAGRAM'A ATMIŞIM"

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, Instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim" dedi.

"HASSAS VE DİKKATLİ BİRİSİYİMDİR"

Paylaşımı geri çektiğini ve kamuoyundan özür dilediğini dile getiren sanık Durmaz, "Üzgünüm, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben de toplum içerisinde yaşayan biri olarak bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir. Beraatimi talep ederim. Hakkımda leyhte olan hükümler uygulansın" ifadelerini kullandı.

10 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kerimcan Durmaz'ın 'şüpheli' olarak yer aldığı iddianamede, sosyal medya hesabı üzerinden 3 milyonu aşkın takipçisi olduğu, şüphelinin instagram isimli sosyal medya hesabı üzerinden hikaye paylaşma kısmı olarak adlandırılan yerden 29 Nisan 2019'da aynanın karşısına geçerek müstehcen videoyu paylaştığı ve bu paylaşımın hesabı takip etsin ya da etmesin sayfasını ziyaret eden herkes tarafından açıkça görüldüğü, görüntüleri İstanbul Havalimanı'nda paylaştığı kaydedilmişti.

İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.

Uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüsünü paylaşan Kerimcan Durmaz'a hapis cezası

Kerimcan Durmaz, 3. Sayfa, Magazin

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (26)
DİKATLİ OL ARTİK:yanlislik olmus aparmayin artik, heryerde cikmaz o öyle….
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MEHMET:Oha hapis cezasimi? Bu ülkede yasanmaz. Linc ülkesi.
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HALK:BETER OLSUN BÖYLE AHLAKSIZLAR AZ BİLE ALMIŞ O CEZAYI
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HOOP:seni ünlü yapanlara yazıklar olsun
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PRENSSİZ AT:Adamın az ceza almış olması mesele değil bence hiç ceza almamalıydı 3 milyon insan bu herifin ne yaptığını merak ediyor adamda yaptığını servis ediyor işte
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ADA:yüz karası
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GÜLŞEN:Çok haklısınız. YÜZ KARASI BU ŞAHIS
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12345:TOPLUĞU ÖZENDİRMEKTEN BAŞKA Bİ İŞE YARADIĞI YOK BUNUN.
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PAŞALI:10 ay erkekler mi kadınlar mı koğuşunda cezasını çekecek. Erkekler koğuşuna düşerse mahkumlar yaşadı.
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..:aynı soru benimde aklıma geldi gülsem mi bilemedim. . . . . . . . .
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