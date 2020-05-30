(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda geçen onlarca gemiye çıkarak gemilerin kaptanlarına rehberlik eden kılavuz kaptanların yeni tipi korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili aldığı önlemler yakından gözlemlendi.

(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
30.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:43
İstanbul Boğazı'nda geçen onlarca gemiye çıkarak gemilerin kaptanlarına rehberlik eden kılavuz kaptanların yeni tipi korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili aldığı önlemler yakından gözlemlendi. 22 yıllık kıdemli kılavuz kaptan Salim Aydın, "Çalıştığımız zaman kendimizi daha emniyette hissediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptanlar tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı bir dizi önlemler aldı. Riskli ortamlarda stratejik görev üstlenen kılavuz kaptanlar güne mesailerinin başlaması ile birlikte koruyucu kıyafetlerini giyerek başlıyor. Kendilerine özel odaları bulunan kaptanlar bu odalarda tek kullanımlık hijyenik tulumlarını giyerek, eldiven, maske, koruyucu gözlüklerini takıyor. Tüm hazırlıklarını tamamlayan kaptanlar ardından kılavuzluk edecekleri gemiye götürecek pilot bota biniyor. Eşlik edecekleri gemiye yanaşan botta kılavuz kaptan, halatlardan yapılan merdiven ile gemiye tırmanıyor. Gemiye girişte gemi personelleri tarafından ateşi ölçülen kaptan ardından gemi kontrol merkezine gidiyor.

"Şu ana kadar hiç pozitif çıkan olmadı"

Korona virüs tedbirleri kapsamında kılavuz kaptanların aldığı önlemleri anlatan 22 yıllık kıdemli kılavuz kaptan Salim Aydın, " Korona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerimizi aldık. Tulumlarımızı giyiyoruz, maskemizi ve gözlüğümüzü takıyoruz. Özel ayakkabılarımızla gemiye çıkıyoruz. Gemi personeli tarafından ateşimiz ölçülüyor. Çıktığımız gemide o gemideki personelin en az bizim kadar tedbir alması hem onlar hem de bizim için çok önemli. 14 ek kılavuz kaptanın tahin edilmesi ile çalışma aralığımız biraz daha seyreldi. Dolayısıyla risk alma durumumuz daha azaldı. İstanbul Boğazı kuzey girişi ile Çanakkale Boğazı güney girişinde sahil sıhhi botu gemiye yanaşır onların tetkiklerini yapar en son personel değişimini sorar biz ondan sonra gemiye bineriz. Periyodik olarak tüm personele testler yapılıyor. Test sonuçlarına göre şuana kadar hiç pozitif çıkan olmadı" ifadelerini kullandı.

"Çalıştığımız zaman kendimizi daha emniyette hissediyoruz"

Aydın, "Bence gemideki personel kalabalık ortamlarda bulunan kişilerden daha çok güvenlidir. Bir alışveriş merkezinde ya da herhangi bir kalabalık ortamda kimin hangi kontrolden ne tür bir virüs kaptığını bilemeyiz. Ama gemiye çıktığımız zaman o gemide çalışan personelin en erken 14 gün içerisinde değiştiğini biliyoruz. Bizim gibi önlem aldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla çalıştığımız zaman kendimizi daha emniyette hissediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Aydın, Güncel, Haber

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