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(Özel) 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı

Avcılar'da lise öğrencileri ile bir grup genç arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

11.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:05(Özel) 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
'da lise öğrencileri ile bir grup genç arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Okul çıkışına gelen grup ile lise öğrencilerinin kavgasında bir öğrenci karnından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cuma günü saat 16.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan bir grup genç ile Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında okul çıkışı tartışma çıktı. Okul çevresinde başlayan tartışma ara sokaklara taşınarak kavgaya dönüştü. 'Kız meselesi' yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada bıçaklar çekilirken, okul dışından gelen şahıslar 11. sınıf öğrencisi D.E.'yi karnından bıçaklayarak yaraladı. Bıçak darbesinin hedefi olan öğrencinin yardımına ilk olarak arkadaşları koştu. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri D.E.'yi Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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