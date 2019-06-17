17.06.2019 09:17
Haberler»Güncel » Haber

(Özel) Kızıla bürünen gökyüzüyle Galata Kulesi

(Özel) Kızıla bürünen gökyüzüyle Galata Kulesi

İstanbul'un sembol yapılarından Galata Kulesi'nde kızıla bürünen gökyüzüyle oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un sembol yapılarından Galata Kulesi'nde kızıla bürünen gökyüzüyle oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

Gün batımında oluşan eşsiz manzara eşliğinde Galata Kulesi havadan görüntülendi. Kızıla bürünen güneşin yüzünü bulutların arasından göstermesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzüyle adeta bütünleşen Haliç de kırmızıya büründü. Birçok fotoğraf sanatçısı o anları Galata Kulesi'nden görüntüledi. Kulenin üzerine konan kuş ise ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul, Galata, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:07 Danimarkalı Madsen, Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı oldu
11:07 Engelli ayakkabı boyacısı azmiyle örnek oluyor
11:07 Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (3)
11:07 BODRUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI (ek)
11:06 ERZURUM Türkiye'nin en büyük şelalesine özgürlük istediler
11:06 ZONGULDAK Tarlalarında ürettikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar
11:06 KAYSERİ Özvatan'da dolu zarara yol açtı