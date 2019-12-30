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Kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsa yumruk attı

İstanbul Pendik'te kızıyla beraber minibüste yolculuk eden kadın, minibüsteki bir şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek şahsa yumrukla saldırdı.

30.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:50

İstanbul 'te kızıyla beraber minibüste yolculuk eden kadın, minibüsteki bir şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek şahsa yumru attı. Duraktaki diğer vatandaşlar da şahsı minibüsün içerisinde tutarak kaçmasını engelledi. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, minibüste kızıyla beraber yolculuk bir kadın, minibüsten inecekleri sırada arkalarında bekleyen bir adamın kızını taciz ettiğini iddia etti. Bunun üzerine kadın adama yumrukla saldırmaya başladı. Şahıs kadınla tartıştığı sırada duraktaki diğer minibüsçüler ve vatandaşlar da sesleri duyarak minibüse doğru geldi. Şüpheli şahıs minibüsten inmeye çalıştığı sırada başka bir kişi tarafından durdurularak minibüsün içerisine çekildi.

ŞAHSIN KAÇMASINI ENGELLEDİLER

Minibüse gelen diğer vatandaşların da şahsın kaçmasını engelleyerek yumruklarla saldırdığı görüldü.Öte yandan araya giren minibüs şoförü öfkeli vatandaşları sakinleştirerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı polis merkezine götürdü.

OTOBÜS KAMERASI KAYITTAYDI

Minibüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın, kızın annesi ve vatandaşlar tarafından dövüldüğü anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs, minibüsten inecekleri sırada genç kız ile annesinin arkasında bekliyor. Daha sonra anne, şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek adama saldırıyor. Çevredeki vatandaşlar da minibüse gelerek duruma müdahale ediyor. Bazı vatandaşlar şahsa yumruk atarken, minibüs şoförü öfkeli vatandaşları sakinleştiriyor.

Kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsa yumruk attı

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (7)
FB Lİ: Bence erkekler ve kadınların ayrı ayrı yolculuk yapması gerekiyor. Bu iş laçkalaşmaya başladı.
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KAKTÜS: SUCLANAN KİŞİ ELİ CEBİNDE TACİZ OLDUGUNU DÜŞÜNMÜYORUM. MİLLET BAHANE ARIYOR.
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ABDULSELAM: bilip bilmeden infaz yapiyorsunuz başınızada gelebilir biraz sağ duyulu olalım
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BERIT: Aman dikkat ! Ya yanlış anladıysanız ? ya öyle birşey olmamışsa? Unutmayın : ah şu bizim bedavaya savurduğumuz önyargılarımız yokmu?
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ELİF: döven herkese helal olsun
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ANKARA: acilen bu yasaların değişmesi lazım yanlışlıkla bile çarpsan hemen adın tacizci birde erkeğin düşmanı yine erkek hemen piyasaya süper kahramanlar çıkıyor halbuki baksan kendisi neler yapmıştır elin kızına sokakta asılır laf eder minibüs de artislik yapar allah yardımcımız olsun kadını koruyacağız derken kadınları hedef yaptılar.
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.: KADINLAR EN UFAK HAREKETTE TACİZ SİLAHINA SARILMAYA BAŞLADI BENİMDE BAŞIMA GELDİ BUNA ACİL AKILLICA ÇÖZÜM BULUNSUN
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3. Sayfa

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