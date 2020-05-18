ÖZEL-KKTC'de yangın kontrol altında: Türkiye'den helikopter gönderilmesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ın kül...

KKTC'de yangın kontrol altında: Türkiye'den helikopter gönderilmesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ın kül olmasını önlediSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün meydana gelen orman yangınında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü (ODTÜ Kuzey...

18.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:05
ÖZEL-KKTC'de yangın kontrol altında: Türkiye'den helikopter gönderilmesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ın kül olmasını önledi
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün meydana gelen orman yangınında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) Türkiye'den yangına müdahale için giden helikopterlerin zamanında müdahalesiyle felaketin eşiğinden döndü.
KKTC'de dün dört ayrı yerde ard arda yangınlar çıktı. Yangınlardan biri de Kalkanlı bölgesinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bölgede bulunan ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünü tehdit etmeye başladı. Yangın üniversitenin rektörlük binasının yanından okulun içerisindeki ağaçlara sıçradı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs yönetimi acil yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine ülkenin diğer bölgelerinde yangına müdahale eden helikopterlerden biri acil olarak üniversiteye yönlendirildi.
OKULDA BULUNAN 700 ÖĞRENCİ TAHLİYE DİLDİ
Türkiye'den gelen helikopter, üniversitenin içerisine sıçrayan yangına havadan müdahale etti. Müdahale sonrasında bölgeye itfaiye araçları da sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın okulun binalarına sıçramadan engellendi. Okulda bulunan yaklaşık 700 öğrenci acil olarak tahliye edildi. Rektörlük binasında, önlemler alındı.
KKTC ORMAN BAKANI OĞUZ: FELAKET ÖNLENDİ
Demirören Haber Ajansı, yangının meydana geldiği bölgeye gitti. DHA'ya konuşan KKTC Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde zamanında alınan önlemlerle büyük bir olayın yaşanmasının engellendiğini söyledi. "ODTÜ'nde bir felaket yaşanabilirdi ama helikopterlerin anında müdahalesi bunu önledi" ifadelerini kullanan Oğuz, "Üniversitede okuyan çocuklarımızın sağlıkları yerinde. Kimsenin burnu dahi kanamış değil" dedi.
"TÜRKİYE'DEN HELİKOPTER GELMESEYDİ OKUL KÜL OLACAKTI"
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cumali Sabah da, "Türkiye'den gelen helikopterler olmasaydı, okulda felaketi yaşayabilirdik. Yangına zamanında müdahale edildi ve yangının okulu sarması önlendi. Sabaha kadar yangınla mücadele edildi, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
'AİLELER RAHAT OLSUN, GENÇLERİMİZ GÜVENDE'
Okul olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Sabah, "700'e yakın öğrencimizi hemen okuldan tahliye etti. Allah'tan yaralımız ve can kaybımız olmadı. Üniversitemizde çocukları okuyan ailelerimiz rahat olsunlar. Çocukları güven içerisinde" ifadelerini kullandı. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de, "Bakanlık olarak okulda okuyan çocuklarımızın rahat etmesi için gerekli adımları attık. Kimse merak etmesin, burada okuyan tüm gençlerimiz bizlerin de evladı" diye konuştu. ÖZEL-KKTC’de yangın kontrol altında: Türkiye’den helikopter gönderilmesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın kül...

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Haber

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