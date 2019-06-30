(ÖZEL)-  KOCAELİ'NDE BAŞLAYAN KOVALAMACA İSTANBUL'DA SONA ERDİ

- Polislerin şüpheliyi durdurmak için aracına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ--İSTANBUL-DHA

Kocaeli 'nde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişi ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler kaçan aracı arkadan çarparak durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine silah çekince bacağından vurularak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli ekipleri uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli, aracıyla hareket ettiğinde polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul Sancaktepe'de son buldu.

POLİS KAÇAN ARACA ÇARPARAK DURDURDU

Polis ekipleri kaçan araca arkadan çarptı. Şüpheli yaya olarak kaçmak istedi ve polis ekiplerine silah çekti. Polis ekipleri şüpheliyi bacağından vurarak yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri sevkedildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak çevrede bulunanları uzaklaştırdı. Zanlı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve araçta uzun süre inceleme yaptı. Bir görgü tanığı, "Ofiste oturuyordum, kaza oldu. Önce bir uyarı sesi duydum sonra silah sesleri gelmeye başladı. Polisler bacaklarına ateş etti. Onlar da içerden ateş etti. Polislerde bir şey yok, kendilerini korumaya çalıştı" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaçan aracın görüntüsü

-Polisin kaçan araca çarparak durdurması

-Polislerin silah çekerek araçlarından inmesi

-Zanlıyı etkisiz hale getirilmesi

-Polis ekiplerinin görüntüsü

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Yaralı zanlının görüntüsü

-Polis ve ambulans ekiplerinden görüntü

-Zanlının hastaneye götürülmesi

-Kaçan aracın görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Özel haraket ve zırhlı araçlardan görüntü

-Polis memurunun kanlı gömleğini çıkarması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detay görüntüler

