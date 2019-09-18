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(Özel) Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e düştü

Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e kadar düştü.

18.09.2019 11:03(Özel) Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e düştü
Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e kadar düştü.

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 48'e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'nda 24 milyon 640 bin metreküp su kaldı.

Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi havadan görüntülenirken, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 66 seviyesinde, 14 milyon 990 bin metreküp olarak ölçüldü. - KOCAELİ

Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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