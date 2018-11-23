Özel Kolejde Gıda Zehirlenmesi İddiası İçin Müfettiş Görevlendirildi

23 Kasım 2018 Cuma 15:21



23 Kasım 2018 Cuma 15:21

KIRIKKALE'de dün akşam özel bir kolejde öğrenim gören, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısının 61'e çıktığı belirtildi. Öğrencilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği belirtildi.Kırıkkale'de dün akşam özel bir okulda eğitim gören öğrencilerde mide bunaltısı, kusma ve ishal şikayetleri görülmeye başlandı. İlk etapta 24 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Saatler ilerledikçe bazı öğrencilerde de rahatsızlık görülmeye başladı. Hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı 61'e çıktı. Tedavilerinin ardından öğrencilerin tamamı taburcu edildi.Vali Yardımcısı Emin Alıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, bugün okula gelen öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yardımcısı Emin Alıcı, "Okulda eğitim gören 61 öğrencimiz, bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle ilimizdeki çeşitli hastanelere başvurmuşlardır. Öğrencilere yapılan ilk muayenelerden sonra kişilerin aynı okul öğrencileri olduğu anlaşıldığından derhal ilgili ekiplerimizce okulun yemek hazırlanan bölümünden ve ilgili noktalardan laboratuvara gönderilmek üzere gıda ve su numuneleri alınmıştır. Hastanelere 61 çocuğumuz başvurmuştur. Hastanelerimizde bu sebepten yatarak tedavi gören öğrencimiz bulunmamakta olup, konunun incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.- Kırıkkale