Özel Konuklar Kocaelispor Maçını İzledi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriyor. Merkezde kurs derslerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Cemil Meriç'te eğitim alan öğrenciler, eğitmenleriyle birlikte Kocaelispor - Serik Belediyespor maçına konuk oldu. Bahri Yavuz ve Hodri Meydan Taraftarı Derneği Başkanı Enver Güler ile de bir araya gelen özel öğrenciler, maçın başlama düdüğüyle birlikte Kocaelispor'a büyük destek verdi.

BAŞKAN BAHRİ YAVUZ İLE BULUŞTULAR

Kocaelispor - Serik Belediyespor maçına konuk olan Cemil Meriç'te eğitim alan öğrenciler, maç öncesi Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ve Hodri Meydan Taraftarı Derneği Başkanı Enver Güler ile bir araya geldi. Öğrenciler, kendi hazırladıkları teraryumu Kulüp Başkanı Yavuz' a hediye etti ve başarılar diledi. Maçın başlama düdüğüyle Kocaelispor'a büyük destek veren engelli öğrenciler, hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla sahadaki ağabeylerine seslerini duyurdu. Tam bir Kocaelispor aşığı olan Cemil Meriç öğrencilerinin ayağı uğurlu geldi ve maç Kocaelispor lehine 1-0 bitti. Maç sonunda da mutlulukları katlanan engelli öğrenciler, güzel bir gün geçirmenin heyecanı ile Kocaelispor şarkıları söyleyerek stattan ayrıldı.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp, eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. İlk olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.

Kaynak: Bültenler